Super Running abre este miércoles una nueva temporada en Levante TV

Super Running arranca este miércoles una nueva temporada en Levante TV a partir de las 21.30 horas y de la mano de Juanma Romero.

El programa runner decano de la televisión retorna con el objetivo de informar de toda la actualidad del mundo de atletismo, con las carreras populares, la presencia de corredores, entrenadores, clubes y todo lo relacionado con uno de los deportes más practicados en Valencia.

En la primera edición de esta temporada, habrá dos invitados de excepción. Los corredores de ultrafondo valencianos, Carmen Pérez e Iván Penalba. Ambos contarán su experiencia de hace unas semanas en la compleja Badwater, y comentarán los próximos objetivos, que pasan por la Spartahlon, una prueba de envergadura que tendrá lugar en Grecia.

Por otro lado, el programa se marchará hasta El Puig para conocer todos los detalles de la Volta a Peu de esta localidad y que este año celebrará su 34ª edición. Adscrita al Circuit Caixa Popular l´Horta Nord, es una de las carreras emblemáticas del mes de septiembre y cuenta con la organización del Ayuntamiento de El Puig y el club local, Corre que t´agafe.

En el apartado de actualidad, Super Running hablará de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, primera gran carrera en la ciudad tras el parón estival y que ya agotado los 14.000 dorsales disponibles.

Además, el espacio runner recordará destacadas carreras de este verano como por ejemplo la Volta a Peu Albuixech, que tuvo un participación de récord con más de 900 corredores. Alejandro Sanz, desde Alberic, traerá un año más toda la actualidad runner de La Ribera.

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Super Running cuenta con el patrocinio de Olympikus y Cupra J.R. Valle, y la colaboración de Cárnicas Serrano, Verevents y 42K.