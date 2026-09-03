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BIOPARC vive en directo el nacimiento de un blesbock

Los visitantes de BIOPARC Valencia han podido vivir y grabar en directo el nacimiento de un blesbok, un singular antílope africano. La hembra, en avanzado estado de gestación, permaneció en una zona acotada del recinto exterior para garantizar su tranquilidad y facilitar la intervención del equipo veterinario si era necesario. Finalmente, el parto transcurrió con normalidad y la cría se encuentra junto a su madre.

El equipo de BIOPARC vigila ahora su evolución y garantiza el bienestar de ambos. En unos días tendrá lugar la primera revisión, cuando también podrá conocerse el sexo de la cría.

Es el tercer nacimiento de blesbok de este año en BIOPARC Valencia. El parque cuenta con el segundo grupo más importante de Europa dentro del programa internacional de conservación de esta especie amenazada. Este antílope africano estuvo prácticamente al borde de la extinción en el siglo XIX. Llegaron a quedar apenas 2.000 ejemplares.

Ahora, esta nueva cría supone un paso más en el trabajo de conservación de la especie. Más información