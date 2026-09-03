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CSIF se concentra ante Correos en Valencia debido a la merma de la plantilla en los últimos años

El sindicato CSIF se ha concentrado este jueves ante las oficinas principales de Correos en la Comunitat Valenciana debido al incumplimiento, por parte de la empresa pública postal, del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024. Este último contempla reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

CSIF explica que esta concentración supone el inicio de una serie de movilizaciones que tendrá su continuación el jueves 17 de septiembre en toda España y que culminará el miércoles 30 de septiembre en una concentración multitudinaria en Madrid, donde CSIF exigirá un cambio inmediato en este organismo.

El sindicato recalca que la falta de contratación de refuerzos ha supuesto una pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos 10 años (un tercio), por lo que la plantilla ha pasado de 66.000 trabajadores a los 44.000 actuales. De estos, más de 4.000 tienen una jornada a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros.

CSIF señala que esta situación no se ha corregido en los últimos años. En la última convocatoria de empleo de 7.757 plazas, en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La central sindical hace hincapié en que esta merma de plantilla produce una sobrecarga laboral y repercute en un retraso en el servicio al usuario al descender el número de carteros y aumentar el tiempo de entrega de correo en muchos casos.