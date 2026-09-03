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Maria Àngels Francés ha tomado posesión como nueva presidenta de la AVL

Maria Àngels Francés ha tomado posesión este jueves como nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en un acto público y solemne en el Palau de la Generalitat, presidido por el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La ley de creación de la AVL establece que la presidencia de este organismo normativo se elige en pleno entre sus miembros. Después, la persona designada se nombra mediante decreto del president de la Generalitat y asume el cargo en un acto público y solemne.

Este nombramiento llegó tras el pleno celebrado el 17 de julio por la institución estatutaria, en el que los académicos la eligieron para liderar la entidad.

Con esta elección, Maria Àngels Francés se ha convertido en la tercera mujer que preside la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Antes lo hicieron Ascensió Figueres y Verònica Cantó, a quien ahora releva al frente del organismo normativo.