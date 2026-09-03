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Olasagasti hace un balance positivo del arranque de temporada del Levante UD

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Olasagasti hace un balance positivo del arranque de temporada del Levante UD

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Juanma Romero

Valencia
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El centrocampista del Levante UD, Olasagasti ha valorado de manera positiva el comienzo de la temporada del equipo, sobre todo, tras la victoria conseguida el pasado fin de semana ante el Betis.

El futbolista granota ha señalado que el equipo está yendo a más, aunque apela a la cautela y no pensar más allá del siguiente partido.

El Levante UD visitará este fin de semana al Málaga en la cuarta jornada del campeonato liguero.

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