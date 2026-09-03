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El Pleno del Consell retoma el curso tras el parón estival

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que la Comunitat Valenciana volverá a decir que 'no' este viernes al nuevo modelo de financiación propuesto por el ejecutivo central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que haya rechazado su propuesta. "No ha logrado complacer más que a una comunidad autónoma", ha manifestado.

En estos términos se ha expresado Barrachina, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, donde ha sostenido que el ejecutivo valenciano ha llevado a cabo "una serie de alegaciones" que han sido rechazadas y, por lo tanto, ha reafirmado la negativa del Consell a la propuesta del Gobierno.

Así, ha indicado que, entre las alegaciones hechas se encuentra, la necesidad de un fondo de nivelación "mientras se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica". "Tener un fondo de nivelación, como reclaman los técnicos, incluso el propio ministro Arcadi España, cuando estaba en la Comunitat Valenciana", ha reclamado.