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Una revisión y ampliación de los cortafuegos de la Devesa, demandas de los bomberos para El Saler

El Ayuntamiento de València revisará los cortafuegos de la Devesa para determinar si son suficientes y qué actuaciones deben acometerse para mejorar su eficacia frente a futuros incendios forestales. Esta es una de las principales conclusiones acordadas por unanimidad en la Junta Local de Protección Civil, reunida con carácter extraordinario para analizar la evolución del incendio de El Saler, el dispositivo desplegado y las medidas que deben adoptarse de cara al futuro.

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha explicado que durante la reunión el jefe de Bomberos, Enrique Chisbert, ha trasladado a los miembros de la Junta las principales conclusiones extraídas de la intervención y las dificultades encontradas por los equipos de extinción.

En este sentido, se ha constatado la necesidad de reevaluar los cortafuegos existentes y determinar las actuaciones necesarias para garantizar que puedan cumplir adecuadamente su función, tanto para mejorar la protección del parque natural y de los vecinos como para facilitar el trabajo de los servicios de extinción ante futuros incendios.

Asimismo, se analizará desde un punto de vista técnico la gestión forestal y la acumulación de material combustible, factores que afectan tanto a la conservación de la Devesa como a la seguridad de las personas que viven en ella y de los profesionales que intervienen frente al fuego, ya que podrían favorecer fuegos fuera de la capacidad de extinción.

Durante la Junta también se ha analizado la evolución que podría haber tenido el incendio sin la intervención de los servicios de extinción. Según la simulación de propagación del fuego realizada, teniendo en cuenta las condiciones de viento y vegetación existentes en la Devesa, en apenas 90 minutos el incendio podría haber alcanzado unas 180 hectáreas del parque natural. La actuación de los bomberos y de los medios aéreos permitió, por tanto, reducir aproximadamente en un 80% la superficie potencialmente afectada.