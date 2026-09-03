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Seguimiento masivo en Valencia en defensa de Ceuta

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Seguimiento masivo en Valencia en defensa de Ceuta

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César Molins

Valencia
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Miles de personas abarrotaron la plaza del Ayuntamiento de Valencia este miércoles en apoyo a Ceuta en una de las múltiples concentraciones organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alrededor de todo el país.

Según Delegación de Gobierno, asistieron 25.000 personas mientras que el Ayuntamiento de Valencia cifró la asistencia en más de 50.000 personas.

La concentración transcurrió sin incidentes, aunque la presencia de personas con la cara cubierta al finalizar el acto ha obligado a la Policía Nacional a desplegar un cordón de seguridad ante el consistorio.

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