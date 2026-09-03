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La Volta a Peu El Puig ultima los detalles de su 34ª edición

El próximo 12 de septiembre el Circuit Caixa Popular l´Horta Nord realizará una nueva parada con la Volta a Peu El Puig que este año celebrará su 34ª edición. Se trata de una de las pruebas más longevas del l´Horta Nord. El programa Super Running de Levante TV se ha marchado hasta esta localidad para conocer los pormenores de la carrera.

Michel Huertas, presidente del club Corre que t´agafe de El Puig, y el concejal de deportes de El Puig, Juan Miguel Marín, han explicado todos los detalles de una carrera que tiene un trazado de 8 kilómetros y que además es de las más exigentes debido a su orografía

El Circuit Caixa Popular l´Horta Nord continuará su calendario en Museros el 19 de septiempre.