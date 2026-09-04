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Una avería del sistema de señalización provoca retrasos en AVE Madrid-Valencia

La línea de alta velocidad de trenes que circulan entre Madrid y la Comunitat Valenciana, sufre hoy viernes, retrasos a causa de una avería en los sistemas de señalización en las paradas de Cuenca y Monteagudo de las Salinas.

Según ha informado Adif, varios trenes podrían sufrir retrasos a lo largo de la mañana debido a la incidencia que ya se encuentra tratando de solucionar el personal de la empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias, para que el servicio vuelva a retomarse con total normalidad.