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Ayudas de 150 millones de euros al campo valenciano

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Ayudas de 150 millones de euros al campo valenciano

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César Molins

Valencia
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La Conselleria de Agricultura destina 50 millones de euros a la modernización de explotaciones y prepara una nueva convocatoria de 8 millones para jóvenes y nuevos agricultores que saldrá este mes de septiembre.

El conseller, Miguel Barrachina, se ha reunido con representantes de las principales organizaciones agrarias y del cooperativismo agroalimentario con los que, entre otras cuestiones, también se han abordado las ayudas para recuperar el potencial productivo tras la riada, el apoyo a la Huerta de València y las inversiones para mejorar la competitividad ganadera

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