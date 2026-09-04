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Los docentes cobrarán el aumento salarial pactado desde este mes de septiembre

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que los docentes van a empezar a cobrar el incremento salarial pactado en las mesas sectoriales a partir de este mes de septiembre.

Así se ha manifestado durante la visita a la Escuela Infantil de Primer Ciclo Ponoig en Polop donde ha avanzado la celebración de un Pleno del Consell extraordinario el próximo martes 8 de septiembre para aprobar esta medida que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de septiembre.

Pérez Llorca ha recordado que, como primeras medidas este año, se van a destinar 32 millones de euros para iniciar el Plan EduClima, 10 millones de euros para activar el Plan Recole, aumentar en un 36% los profesionales de educación social, poner en marcha 48 nuevas aulas UECO con incorporación de 144 profesionales a la Inclusión Educativa, crear 19 nuevos ciclos de FP con fondos propios así como destinar 35 millones de euros a la contratación de profesionales para la escolarización sobrevenida. Además, se impulsará el Plan Edificant y se pondrá en marcha el Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat.

Pérez Llorca también ha subrayado su compromiso con el descenso de las ratios y ha recordado que “la bajada se empezará a aplicar en el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2027-2028.