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Los empresarios valencianos inician el curso con el tradicional encuentro en l´Albufera

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha expresado este jueves el apoyo y la solidaridad con Ceuta, “con sus ciudadanos y especialmente, desde nuestra responsabilidad, con sus empresarios, autónomos y trabajadores. Ceuta es España y no puede sentirse sola ante una situación de esta gravedad”.

Sobre la crisis que atraviesa, Morata ha explicado que “hay que encontrar una solución cuando antes, evitando deteriorar la confianza institucional y manteniendo la estabilidad institucional. Los empresarios necesitamos estabilidad, seguridad y confianza en las instituciones. Un país con instituciones sólidas y respetadas genera confianza, fundamental para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo y la sociedad confíe en el futuro”.