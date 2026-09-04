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Monteolivete ya tiene el mural que inmortaliza el Mundial de la selección española de fútbol

El mural de arte urbano que plasma el homenaje que València rinde al reciente triunfo mundialista de la selección española de fútbol y a su entrenador, Luis de la Fuente, ya ha transformado la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado hoy este barrio, que ha definido como “el epicentro del arte urbano”, para compartir las últimas horas de trabajo del artista Alberto León, quien ha recuperado, “a mayor escala y con mejoras técnicas para su conservación”, la pieza que realizó, recientemente, en Barcelona y que fue vandalizada apenas 24 horas después de su creación.

Cabe recordar que la Junta Municipal de Russafa contactó con el artista para recuperar la obra vandalizada y recrearla en una superficie mayor, con mejoras técnicas para facilitar su conservación.

Por su parte, el artista Alberto León ha agradecido “la oportunidad que el Ayuntamiento de València le ha dado para que esta obra renazca”. “Esta obra recoge el testigo de la primera obra y transforma su desaparición en una nueva oportunidad para permanecer”, ha afirmado.