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El Nou Mestalla inicia el izado de la futura cubierta del estadio

LevanteTV Juanma Romero

El Nou Mestalla afronta una de las etapas más decisivas de su construcción con el arranque del izado de la estructura principal de la futura cubierta del estadio en una de las operaciones de ingeniería más complejas del proyecto

Este avance representa un paso fundamental dentro del desarrollo de las obras, ya que supone el tránsito desde una fase de montaje provisional, realizada a nivel del terreno de juego, hasta la configuración estructural definitiva diseñada para la cubierta. La operación contempla la elevación coordinada, conexión y fijación de la red de cables al anillo de compresión que rodea el estadio.

El sistema estructural está integrado por cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores, péndolas rígidas y flexibles, así como diversos componentes de refuerzo que serán izados de forma simultánea hasta alcanzar su posición final. Para ejecutar esta maniobra se empleará tecnología de elevación sincronizada mediante gatos hidráulicos instalados sobre el anillo de compresión, garantizando el control permanente de la geometría de la estructura y del reparto de cargas durante todo el proceso.

Los trabajos se desarrollarán de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas. Entre las actuaciones previstas figuran la elevación de los cables radiales, la incorporación secuencial de las péndolas, el montaje de los puntales estructurales y el tensado final de los elementos que aportarán estabilidad y rigidez al conjunto.

La puesta en marcha del también conocido como ‘Big Lift’ marca el inicio de una nueva fase constructiva en el Nou Mestalla. Una vez completada esta operación, el proyecto continuará con la instalación de la estructura secundaria de cubierta, las pasarelas técnicas y, posteriormente, con el montaje de los arcos y de la membrana exterior que definirá la imagen final del estadio.

Con este nuevo hito, las obras siguen avanzando hacia la culminación de uno de los elementos más representativos del futuro Nou Mestalla: una cubierta de gran complejidad técnica concebida para ofrecer mayor confort a los espectadores y dotar al estadio de una identidad arquitectónica singular.