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Pérez Llorca justifica la negativa a la propuesta de financiación autonómica

El President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado en Polop los motivos por los que la Comunitat Valenciana votará en contra de la propuesta de financiación política que se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ayer, el Ministerio de Hacienda ya dijo no a todas las propuestas de alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, y ese no es el que le contestarán a su vez la mayoría de regiones, incluida la Comunitat Valenciana.

A su llegada a la reunión, Rovira, conseller de Hacienda, ha apuntado directamente contra el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, por sus contradicciones negando un Fondo de Nivelación Transitorio hasta que entre en vigor un nuevo sistema de financiación.

En ese sentido, Rovira ha defendido la necesidad de dicho mecanismo para cerrar la brecha de infrafinanciación que tiene la Comunitat Valenciana y otras comunidades autónomas infrafinanciadas.

Asimismo, el conseller de Hacienda valenciano ha lamentado que desde el Gobierno de España hayan rechazado todas y cada una de las mejoras propuestas por las comunidades autónomas.