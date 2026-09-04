Revista de Sociedad estrena nueva temporada con la emotiva reboda de Franc y Déborah diez años después de su boda

Revista de Sociedad regresa tras el verano a Levante TV a partir de este viernes a las 21.30 horas con una nueva edición que combina historias personales, actualidad, vivienda, memoria y tradiciones, con un recorrido por algunos de los temas que marcan estos primeros días de la nueva temporada.

La edición comenzará con una celebración muy especial: el X aniversario de boda de Franc y Déborah, que han querido conmemorar sus diez años de matrimonio con una auténtica reboda rodeados de familiares y amigos. Una jornada llena de emoción, música y sorpresas en la que Déborah volvió a vestirse de novia con un traje diseñado especialmente para la ocasión por Marisa Martínez. Nuestra compañera Araya Frasquet estuvo presente durante toda la celebración y compartirá cómo se vivió este particular regreso al "sí, quiero".

Uno de los principales contenidos de actualidad será "Más que 4 Paredes", que esta semana analiza el Informe del Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2026. Vicente Díez, vicepresidente de COAPI, y Lluís Planells, vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, abordarán la evolución de los precios, las compraventas y el alquiler, además de analizar cómo está afectando al mercado la llegada de nuevos residentes y compradores extranjeros. El espacio también pondrá sobre la mesa la creciente demanda de alquiler de habitaciones y las posibles medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El programa dedicará también un espacio a las consecuencias de la DANA, con especial atención a los vehículos afectados por las inundaciones. A través de un reportaje realizado por Araya Frasquet, Revista de Sociedad conocerá las experiencias de diferentes afectados y las dudas que todavía pueden existir en torno a vehículos dañados, inutilizados o a la espera de resolver determinados trámites.

La actualidad festiva llegará de la mano de "Vents de Festa", que pone ya la mirada en las Fallas de València 2027. Durante septiembre, las candidatas a Falleras Mayores afrontarán las diferentes pruebas ante el jurado antes de conocer quiénes formarán las Cortes de Honor. Será el paso previo a uno de los momentos más esperados del proceso: la tradicional llamada de octubre que desvelará quiénes serán las nuevas Falleras Mayores de València.

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La edición se despedirá con música de la mano de TINI y Los Ángeles Azules, que unen sus voces en "Pa' Él", una canción de desamor cargada de ritmo e ironía que ya está generando todo tipo de comentarios y teorías entre los seguidores de la artista. El característico sonido de Los Ángeles Azules y una melodía especialmente pegadiza convierten esta colaboración en uno de los temas a seguir en este regreso de temporada.