🔹 Superdeportes 04/09/26 / LevanteTV / David García Sebastiá

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🔹 Superdeportes 04/09/26

Vuelve Superdeportes, Todo Menos Fútbol!. Esta semana llega, a Levante TV, el primer programa de la séptima temporada. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a las subcampeonas del mundo de Hockey Plus: la entrenadora de la Selección Española, Estefanía Alejos; y la capitana de la selección, Rebeca García. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia hablamos con el primer fichaje del Léleman Conqueridor Valencia, Vicente Monfort. El valenciano regresa a casa, tras su paso por la Liga Búlgara. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol charlamos con el presidente de ADIV y exentrenador del AGC ADIV, Víctor Carnero. El equipo valenciano de Baloncesto en Silla de Ruedas necesita 40.000 euros para poder jugar, esta temporada, la Superliga, la máxima competición nacional y la mejor liga del mundo. El AGC ADIV consiguió el ascenso la pasada temporada. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, repasamos la actualidad del deporte autóctono con nuestro experto Aureli López.