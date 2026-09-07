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Más de 1,7 millones de personas pasan por el Roig Arena en su primer año de vida

Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig y diseñado por ERRE, cumple su primer año de actividad consolidado como uno de los espacios cubiertos de referencia en Europa. Desde su inauguración, el 6 de septiembre de 2025, con el concierto homenaje ‘Bravo, Nino’, Roig Arena ha acogido a más de 1,7 millones de asistentes en 310 eventos, a través de una programación que ha incluido los partidos del Valencia Basket, grandes conciertos, espectáculos de entretenimiento y eventos corporativos.

La música ha sido uno de los grandes motores de actividad del recinto durante este primer año. Un total de 800.000 personas han asistido a los 125 conciertos celebrados en Roig Arena, de las cuales 710.000 lo han hecho en la pista principal y 90.000 en la Sala Auditorio.

De todos los conciertos, Quevedo ha protagonizado el de mayor aforo en el recinto, reuniendo a más de 19.000 asistentes el 25 de octubre de 2025.

El 3 de octubre de 2025, Valencia Basket jugó su primer partido en el Roig Arena, abriendo una nueva etapa de su historia con su traslado desde la Fonteta al nuevo recinto, que desde entonces se ha convertido en el hogar de los primeros equipos masculino y femenino del club, con grandes éxitos en su primera temporada como han sido la consecución de la Liga ACB, la Supercopa Masculina, alcanzar la Final Four de la Euroliga Masculina, la Liga Femenina y la Copa de la Reina.

El conjunto masculino ha registrado una asistencia media de 12.445 espectadores por partido y alcanzó el primer lleno absoluto del recinto, con 15.600 aficionados, en el quinto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga frente al Panathinaikos.