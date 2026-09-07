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Arrancan las obras del residencial de Metrovacesa en Turianova

Metrovacesa ha iniciado las obras de Residencial Vora, una nueva promoción ubicada en Turianova, uno de los principales ámbitos de expansión urbana de Valencia.

El proyecto supondrá una inversión estimada de 25,5 millones de euros y contempla la construcción de 98 viviendas diseñadas para ofrecer una experiencia residencial que combina diseño contemporáneo, eficiencia energética y calidad de vida en un entorno en plena transformación.

Residencial Vora ha sido concebido para ofrecer viviendas donde la arquitectura, la luminosidad y el confort sean protagonistas. La orientación del edificio, los amplios ventanales y las terrazas permiten que la luz natural forme parte de cada estancia, generando espacios amplios, cálidos y funcionales durante todo el año.

La promoción contará con 98 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con terrazas, además de piscina comunitaria, amplias zonas ajardinadas, local social, aparcamiento para bicicletas y espacios comunes concebidos para favorecer la convivencia y el bienestar de los residentes. Asimismo, las viviendas incorporarán materiales de alta calidad y soluciones constructivas orientadas a maximizar el confort térmico y acústico.