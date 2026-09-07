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El Ayuntamiento de València reabre al tráfico Giorgeta y Pérez Galdós
La circulación se restablece en Giorgeta y Pérez Galdós, en la práctica totalidad, entre esta tarde del lunes y este martes 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
El consistorio habilita dos carriles, por sentido, en toda Giorgeta y en la mayor parte de Pérez Galdós.
En total, se han invertido casi 24 millones de euros para transformar, completamente, los 2,2 kilómetros de este eje situado entre el Paseo de la Petxina y la calle Sant Vicente Martir.