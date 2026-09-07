Es noticia Una intervención por violencia de género en Sedaví descubre a un menor desnudo junto a cogollos de marihuana

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Ayuntamiento de València reabre al tráfico Giorgeta y Pérez Galdós

La circulación se restablece en Giorgeta y Pérez Galdós, en la práctica totalidad, entre esta tarde del lunes y este martes 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

El consistorio habilita dos carriles, por sentido, en toda Giorgeta y en la mayor parte de Pérez Galdós.

En total, se han invertido casi 24 millones de euros para transformar, completamente, los 2,2 kilómetros de este eje situado entre el Paseo de la Petxina y la calle Sant Vicente Martir.