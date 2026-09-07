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La Holi Run y Fiesta del Agua colorean Quart de Poblet

La Holi Run y Fiesta del Agua llenaron de color las calles de Quart de Poblet este pasado domingo 6 de septiembre. Color, deporte y fiesta para todos los públicos. El Ayuntamiento de Quart de Poblet impulsa un año más una de las pruebas deportivas más populares de la localidad.

Y es que, este domingo, tuvo lugar la celebración de la carrera popular Holi Run y la Fiesta del Agua, una actividad abierta a la participación de vecino de todas las edades, que se ha convertido en uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos.

El evento, organizado por Quart per l’Esport en colaboración con el Ayuntamiento de Quart de Poblet, es uno de los actos principales y más multitudinarios de las fiestas patronales, y en el que se busca la promoción del deporte, la convivencia y la participación de toda la ciudadanía en un ambiente festivo y familiar.