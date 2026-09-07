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Llega el prestigioso Wild Oceans FilmFest a BIOPARC Valencia

Como antesala de la 5ª edición del Wild Oceans FilmFest (WOFF) que se celebrará en BIOPARC Acuario de Gijón en noviembre, el cine de BIOPARC Valencia proyectará las reconocidas películas ganadoras de las anteriores convocatorias. El ciclo de 4 sesiones, 2 en septiembre y 2 en octubre, comienza este domingo 13 con la obra producida por Leonardo DiCaprio y de gran repercusión mundial, Sea of Shadows, sobre la vaquita marina, el cetáceo al borde de la extinción del que solo quedan 10 en el planeta. Impulsado por la Fundación BIOPARC para promover la conservación de los océanos, este festival de cine marino se ha consolidado como referente internacional.

El sábado 26 a las 17h., Soul of the Ocean, referente de la grabación submarina, recoge más de 10 años de increíbles secuencias de cooperación entre especies. En pleno puente de octubre, el sábado 10 a las 17h. será el turno de Blue Carbon: Nature's Hidden Power de CNN Films y con amplísima difusión mundial, conecta investigación científica, conservación marina y cultura contemporánea; Como colofón, el domingo 25 a las 16h., Ocean with David Attenborough, de National Geographic, ha batido récords en las salas de cine y proyectarla en BIOPARC es nuestro mejor homenaje al científico e inspirador naturalista con motivo de sus 100 años.