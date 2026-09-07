El miércoles arranca un curso escolar marcado por una huelga en suspenso
El curso escolar 2026/2027 comienza esta semana en la Comunitat Valenciana con la materialización de la subida salarial al profesorado pactada por la Conselleria de Educación y dos sindicatos, y con movilizaciones anunciadas por las organizaciones convocantes de la huelga educativa del curso pasado, que se encuentra "en suspenso".
Las clases comenzarán el miércoles 9 de septiembre en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior, y finalizarán el 18 de junio de 2027.
En estos momentos la huelga se encuentra suspendida pero no desconvocada, ya que la gran mayoría de los docentes (el 87 %) rechazó aprobar el último documento de acuerdo global de la Conselleria en su totalidad y solo aceptaron el punto relativo a la simplificación burocrática de los ocho que se han negociado.