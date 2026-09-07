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Mislata celebra un espectacular i multitudinari Correfoc
L’acte pirotècnic, organitzat per la Colla de Dimonis de Mislata i enmarcat en les Festes Populars 2026, ha tret al carrer a desenes de veïnes, veïns i visitants.
Enguany, el Correfoc de Mislata ha comptat amb la presència de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha acompanyat a l’alcalde de Mislata Carlos F. Bielsa.