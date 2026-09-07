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El Palau de la Música comienza su campaña de abonos en su 40 temporada

El Palau de la Música de València celebra este año su 40 aniversario con una programación titulada ‘40 anys de la millor música’, que incluye 45 conciertos de abono y 6 extraordinarios. Una vez iniciado el periodo de renovación de abonos, el auditorio valenciano ofrece al público la posibilidad de adquirir nuevos abonos, localidades para otros ciclos y entradas sueltas.

La temporada tuvo este domingo un brillante y exitoso preludio con la histórica visita de la Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, junto a la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el barítono Nicholas Brownlee. Una Sala Iturbi abarrotada disfrutó de una velada excepcional con fragmentos estelares de El anillo del nibelungo, de Richard Wagner, y respondió con enorme entusiasmo a una actuación que se convirtió en un gran éxito artístico y de público.

Las fechas de estos periodos son: para la renovación de abonos, hasta el 9 de septiembre, y para los nuevos abonos, del 11 al 13 de septiembre. Respecto al Ciclo OV, las fechas serán el 15 y 16 de septiembre, y para Otros Ciclos, del 17 al 20 de septiembre. La venta de entradas sueltas comenzará a partir del 23 de septiembre.

Asimismo, se ha implementado un abono con bonificaciones para jubilados, estudiantes de entre 12 y 30 años (ISIC), personas con Carnet Internacional Joven (IYTC) y Carnet Jove de entre 14 y 30 años, familias numerosas, monoparentales y monomarentales, y personas paradas de larga duración, previa presentación física del documento acreditativo. Más información