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Pérez Llorca, en contra del reparto de menores de Ceuta

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el problema de Ceuta “tiene difícil solución porque el Gobierno de España ha llegado y ha actuado tarde, al desaprovechar agosto, que era un mes vital” para solucionar esta situación y ha enfatizado que el Ejecutivo central, “lo que tiene que hacer es criticar menos y trabajar y actuar más”.

Así lo ha manifestado minutos antes de asistir al desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha intervenido el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación política y social de Ceuta tras la entrada ilegal de inmigrantes.

Asimismo, ante la posibilidad de que los menores no acompañados sean acogidos temporalmente en otras comunidades autónomas, Pérez Llorca ha señalado que “eso no soluciona el problema, es repartirlo entre otras comunidades autónomas” y ha agregado que estos menores donde mejor están “es con sus familias, en sus países de origen y eso es lo que ha manifestado siempre el Gobierno de España”.