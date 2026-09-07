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Valencia acoge la inauguración de la asamblea de cocineros Euro-Toques

El Palacio de la Exposición ha acogido este lunes la inauguración de la Asamblea Autonómica de la Comunidad Europea de Cocineros (Euro-Toques), organización que reúne cocineros comprometidos con las recetas tradicionales, la diversidad de los alimentos locales y la cultura gastronómica.

El programa de esta cita combina encuentros profesionales, cocina y conocimiento del producto local, con visitas a distintos espacios de Valencia, l’Albufera y Requena para conocer de primera mano productos, tradiciones y elaboraciones valencianas. Entre las actividades destaca una jornada dedicada a la cultura del esmorzar valencià, en la que 18 municipios mostrarán ante más de un centenar de cocineros sus productos y especialidades, para conectar gastronomía, productores, comercio, hostelería y territorio.

Una iniciativa que persigue que la gastronomía no solo consolide a Valencia como destino gastronómico, sino que contribuya a conservar los elementos que diferencian a la ciudad y genere nuevas oportunidades para que su cocina sea conocida y valorada.