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València se une a Europa para construir los perfiles profesiones del futuro

La Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento de València participará en la propuesta de proyecto internacional CareerPath HUB: A CoVE for Career Advisors Driving Inclusion, Innovation and Just Transitions, en el marco de la convocatoria Erasmus+ de la Comisión Europea para la creación y desarrollo de Centros de Excelencia Profesional.

El programa tiene como objetivo mejorar y transformar los sistemas de orientación profesional, mediante el desarrollo de nuevas herramientas y metodologías que permitan ofrecer una atención más eficaz y adaptada a las necesidades de las personas que buscan empleo o quieren mejorar su cualificación.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el desarrollo de marcos de competencias, cualificaciones modulares e itinerarios formativos, así como instrumentos de aprendizaje accesibles, credenciales, sistemas de validación del aprendizaje y nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial y realidad virtual. El proyecto también contempla modelos de orientación en el propio puesto de trabajo y recursos específicamente adaptados a estudiantes.