Última hora Siete medios aéreos y 15 dotaciones combaten un incendio en una zona de difícil acceso de Polop de la Marina

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El almuerzo valenciano se muestra a Europa

Más de un centenar de chefs y profesionales de Euro-Toques han conocido este martes de primera mano la cultura del esmorzar valencià gracias a la iniciativa organizada por la Diputació de València en el Centre Cultural La Beneficència, dentro del programa de la asamblea que la prestigiosa asociación gastronómica celebra estos días en Valencia.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, y el de Cultura, Paco Teruel, han participado en un encuentro concebido como una gran muestra gastronómica del territorio. La Beneficència ha acogido diferentes casetas en las que municipios, productores, establecimientos y profesionales locales han presentado a los cocineros productos y elaboraciones vinculados a la cultura valenciana del almuerzo.

El formato ha permitido a los participantes de Euro-Toques, con su presidenta Maca de Castro a la cabeza y chefs del prestigio de Ricard Camarena, acercarse a cada uno de los espacios, conversar directamente con sus protagonistas y conocer el origen de los productos, las peculiaridades de cada elaboración y su vinculación con cada municipio.

La actividad celebrada en La Beneficència forma parte del programa de la Asamblea Autonómica de la Comunidad Valenciana de Euro-Toques, que se desarrolla del 6 al 8 de septiembre coincidiendo con el 40 aniversario de la asociación. Más información