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Ayuntamiento de València y Generalitat acuerdan un plan de regeneración de la Devesa de El Saler

LevanteTV César Molins

La alcaldesa, María José Catalá, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, se han comprometido, este martes, a agilizar los trámites administrativos y a impulsar medidas de prevención como ampliar cortafuegos.

Las dos administraciones abordarán la regeneración de la zona tras elaborar el informe postincendio, realizado por expertos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM).