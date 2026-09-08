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El Consell aprueba el aumento salarial de los docentes tras el Pleno extraordinario de este martes

LevanteTV Juanma Romero

Setenta y cinco euros más en la nómina de septiembre. Eso es lo que notarán ya este mes los docentes de la Comunitat Valenciana tras la aprobación del incremento salarial pactado con los sindicatos del sector. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presidió este martes 8 de septiembre el Pleno extraordinario del Consell convocado específicamente para dar luz verde a esta medida, que entra en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre.

El incremento se aplicará sobre el complemento específico autonómico, que asciende a 737,37 euros en 2026, de modo que desde septiembre este concepto pasará a ser de 812,37 euros para maestros de Primaria y profesores de Secundaria. No es un ajuste menor: es el primer escalón de un plan más ambicioso. El acuerdo contempla tres fases de aplicación que, una vez completadas, situarán los salarios de los profesores valencianos por encima de la media nacional. Una perspectiva que, de cumplirse, redefiniría la posición de la Comunitat en el mapa educativo español.

El acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CSIF y ANPE supondrá una mejora directa en las condiciones retributivas de los profesionales del sector público educativo. El president ha defendido el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales y ha reclamado al resto de agentes implicados el mismo rigor que, a su juicio, está demostrando el Consell a la hora de cumplir los compromisos adquiridos durante las negociaciones.