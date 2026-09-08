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Miguel Barrachina acusa al Botànic de los malos resultados del informe PISA

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, cuestionado sobre los malos números de la Comunitat Valenciana en el informe PISA, ha acusado al Botànic y al Gobierno Central de los mismos.

El informe Pisa, que evalúa el nivel del estudiantado, sitúa a la Comunitat Valenciana a la cola del país, solo por detrás de Ceuta y Melilla y con una situación muy parecida al País Vasco y alejada de la media en ciencias, matemáticas y comprensión lectora.

La Comunitat Valenciana se sitúa en el grupo de comunidades con resultados más bajos de España en PISA 2025. Con 450 puntos en ciencias, 424 en lectura y 435 en matemáticas, queda entre 22 y 37 puntos por debajo de las medias española y de la OCDE. El dato resulta especialmente relevante porque el nivel socioeconómico valenciano es similar e incluso ligeramente mejor que la media nacional. El informe también alerta de una mayor incidencia de las distracciones digitales en las aulas y de una percepción de menor capacidad tecnológica de los centros educativos respecto a los estándares internacionales.

Esto ocurre por ejemplo en la compertencia científica, donde nuestra autonomía está por debajo de la media, solo por encima de las dos ciudades autónomas y ligeramente por debajo de País Vasco y Andalucía. El mejor nivel en competencia científica corresponde a Madrid y Castilla y León. Lo mismo ocurre con las matemáticas: la Comunitat obtiene una puntuación de 435, por debajo de la media española, en 457 y la de la OCDE, en 463. Por encima de esa media europea están Madrid, Castilla y León , Cantabria y Asturias.

En el caso de la lectura, la Comunitat valenciana es la cuarta por la cola, solo por delante de Ceuta, Melilla y País Vasco. Con una puntuación de 424 nuestra autonomía está lejos de la media de la OCDE, que es de 461, una media que superan Asturias, Madrid y Castilla y León.