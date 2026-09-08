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Pérez Llorca asegura que la vuelta al cole se inicia con más profesores y recursos de la historia

El president de la Generalitat ha señalado que este curso cuenta con una mayor plantilla de profesores, casi 84.000, 300 docentes más que el curso anterior, a pesar del leve descenso del número de alumnos.

Juanfran Pérez Llorca ha destacado la apertura de 14 nuevos colegios e institutos, con 126 millones, y otros 14 centros que entrarán en funcionamiento este curso, a los que se destinarán 129 millones.

Según el president de la Generalitat, la Ley de Libertad Educativa ha devuelto a los padres el derecho de elegir el centro y la lengua en la que estudian sus hijos.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha visitado, este lunes, las instalaciones del nuevo CEIP El Gabato de la localidad alicantina de Almoradí, un centro que podrá albergar hasta 700 alumnos y en el que el Consell ha invertido 8,5 millones de euros.