Septiembre mantiene las buenas previsiones para el turismo en la Comunitat Valenciana
Según el sondeo de la Conselleria de Turismo, la ocupación hotelera podría situarse este mes en el 82,1 %.
Alicante concentra las mejores previsiones, con Benidorm cerca del 90 %. Valencia se sitúa por detrás y Castellón registra una previsión algo menor.
También los apartamentos turísticos mantienen buenas perspectivas. La previsión para septiembre alcanza el 75,3 % en el conjunto de la Comunitat. Castellón presenta la estimación más alta, con un 80 %.
En los destinos de interior, las previsiones son más moderadas, especialmente en Castellón.
La consellera Marián Cano destaca que estos datos muestran la capacidad del sector para alargar la temporada y seguir generando actividad en los destinos.
El comportamiento de agosto respalda estas previsiones. La Comunitat Valenciana cerró el mes con una ocupación hotelera del 86,6 % y los campings alcanzaron el 90 %.
Así, septiembre afronta el tramo final del verano con buenas perspectivas para el sector turístico.