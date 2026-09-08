Última hora El TSJ desestima tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del puerto de València

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La vuelta al cole supone 2.500 euros por hijo a cada familia

Mochila a la espalda y con muchas ganas de empezar. Comienza oficialmente la rutina. Es la vuelta al cole para los 8 millones de alumnos que regresan este año.

Pero además de eso, es el curso más caro de la historia con un coste medio de 2.500 euros por hijo al año.

Casi 1.300 en colegio público, 3.500 en concertado y 8.700 en privado. Eso sí, con menos alumnos que nunca: 45.000 menos sobre todo en Infantil y Primaria porque cada vez hay menos niños pequeños.

Frente a estos datos, las entidades encargadas de realizar estos informes también han presentado alternativas. Estrategias para que las familias puedan permitirse llegar a los próximos meses sin que la cuesta de septiembre pese más de la cuenta en sus bolsillos. Tales como: Planificar y evitar las compras compulsivas, tener en cuenta la diferencia de calidad y precio de cada producto según un establecimiento u otro, e incluso no realizar todas las compras en el mismo sitio por comodidad. La posibilidad de reutilizar material de otros años o evitar compras de última hora.

Una vuelta al cole en la que la cuesta de septiembre llega más empinada que nunca.