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Aforo completo en la presentación de la Oferta Escolar de BIOPARC Valencia

El mes de Septiembre marca el inicio de un nuevo curso y también el momento en el que el Departamento de Educación de BIOPARC Valencia presenta su Oferta Escolar. En este caso, la de 2026-2027.

Una jornada, la de este año, con “aforo completo”, a la que han acudido representantes de 250 centros educativos de Valencia, Castellón, Alicante y que, una vez más, ha sido un todo éxito participación.

Y es que, cada año, estas iniciativas del parque valenciano acercan a 35.000 estudiantes el conocimiento de la biodiversidad como una auténtica “aula de naturaleza”.

BIOPARC Valencia se convierte, este curso, en una gran aula de contacto directo con la naturaleza, con propuestas educativas participativas adaptadas a todas las edades.