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El Ayuntamiento de Valencia financiará toda la educación infantil de 0 a 6 años

El consistorio destina siete millones de euros a ayudas directas para cubrir los gastos de las familias en la escuela 'matinera', becas de comedor y escolarización y las escuelas de julio, que se ofrecen en todos los centros municipales

Lo ha anunciado, esta mañana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con motivo del inicio del curso escolar. El consistorio incrementa, así, la apuesta que hizo la Generalitat Valenciana para favorecer la conciliación.