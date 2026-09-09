Última hora La administración Trump critica la alianza de Ford y Geely en Almussafes

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EEUU cuestiona la unión entre Ford y Geely de Almussafes

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, arremetió el martes contra Ford por utilizar tecnologías chinas, lo que el fabricante de automóviles calificó como un "intento desacertado de acaparar titulares".

En una carta dirigida al presidente de la empresa, Jim Farley, y publicada en la página web del departamento, Duffy consideró que las "recientes decisiones estratégicas de la empresa ofrecen un panorama inquietante para una marca estadounidense emblemática que vincula activamente su futuro a empresas chinas respaldadas por el Estado".

El departamento está "alarmado" por el uso que hace Ford de las tecnologías del fabricante chino de baterías CATL en su planta de Marshall, en Míchigan, agregó Duffy.

Señaló que recurrir a esta tecnología china va "en contra del espíritu de las políticas estadounidenses en materia de seguridad nacional y económica y de independencia de las cadenas de suministro".