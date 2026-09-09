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Un estudio de la UPV advierte del riesgo en las infraestructuras debido al calentamiento global

El calentamiento global podría reducir de forma significativa la vida útil de las infraestructuras.

Así lo estima un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Hunan Institute of Science and Engineering, en China, en el marco del proyecto RESILIFE, dirigido en la UPV por Víctor Yepes.

El trabajo prevé que, si continúan las tendencias de aumento de temperatura, la vida útil de las infraestructuras podría reducirse entre 18,52 y 25,15 años hacia el año 2100.

La investigación analiza el efecto de las temperaturas extremas sobre la durabilidad de las estructuras y su impacto en las emisiones de carbono.

El estudio señala además que el calentamiento registrado durante el último siglo habría provocado envejecimiento prematuro en alrededor del 8,67 por ciento de los puentes analizados a escala global.

Según los investigadores, este deterioro puede acelerar la necesidad de demoliciones y reparaciones no planificadas.

El equipo analizó cuatro puentes situados en China, en condiciones climáticas y altitudes diferentes, para desarrollar y validar su modelo.

Los resultados identifican las regiones de clima templado marítimo y continental como zonas de alta vulnerabilidad.

Ante este escenario, los investigadores plantean incorporar futuros escenarios climáticos al diseño, mantenimiento y refuerzo de las infraestructuras.

El objetivo es anticipar daños y reducir los costes y las emisiones derivados de intervenciones prematuras.