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La Generalitat Valenciana lanza recomendaciones ante el riesgo por las lluvias

España afronta un cambio de tiempo. Y es que, un frente ha llegado a la península, atravesando nuestra geografía y dejando fuertes lluvias y tormentas en muchos puntos de la Comunitat Valenciana.

Lo que ha provocado que Emergencias de la Generalitat Valenciana haya lanzado una serie de recomendaciones a la población ante el riesgo de inundaciones, avenidas súbitas en barrancos y fuertes rachas de viento.

Unas recomendaciones que coinciden con los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología, ya que durante la tarde y noche de este miércoles habrá aviso amarillo por lluvias y tormentas en diferentes zonas de la provincia de Valencia, mientras que el litoral de Alicante se encontrará bajo aviso naranja ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas previstas pueden estar acompañadas además, de granizo y rachas de viento muy fuertes, por lo que el riesgo no se limita exclusivamente a las precipitaciones.

Unos avisos y recomendaciones en una jornada marcada por la vuelta al cole.