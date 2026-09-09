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Pérez Llorca apela al diálogo con los sindicatos en el inicio del curso escolar

El president de la Generalitat ha hecho un llamamiento a la reflexión del profesorado en la localidad castellonense de Caudiel.

Pérez Llorca ha señalado que el sector educativo necesita un pacto y no tantas discrepancias. En ese sentido, ha comentado que sobra ideología en las aulas y hay que centrarse en la educación y la formación del talento de los jóvenes valencianos y valencianas.

El Jefe del Consell ha asegurado que el suyo es un Gobierno del diálogo y que está abierto a conseguir un acuerdo.