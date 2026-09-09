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Sanidad activa un servicio de seguimiento para personas con riesgo suicida

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha el Servicio ‘Acompaña’, un nuevo recurso autonómico de seguimiento proactivo para personas con alto riesgo suicida o que han realizado una tentativa previa, así como de apoyo a sus familiares y a los de las personas fallecidas. El servicio tiene capacidad para atender simultáneamente a 6.300 personas y cuenta con una inversión a cuatro años de 13,5 millones de euros.

El servicio funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, en coordinación con las Unidades de Salud Mental del sistema sanitario público y ha sido presentado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ha puesto en valor iniciativas como esta y ha recordado que mañana 10 de septiembre, como cada año, se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

El conseller ha manifestado que la principal novedad de este servicio es que “no exige a la persona solicitar ayuda para recibir seguimiento, sino que son los profesionales de Salud Mental quienes identifican a los pacientes y, estos aceptan voluntariamente su participación. Son los profesionales del servicio quienes realizarán el primer contacto y mantendrán posteriormente un seguimiento activo y programado”.