LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Carlos Corberán acepta las disculpas de Rodri ante unas declaraciones `desafortunadas´

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, ha hablado sobre las declaraciones de Rodri señalando que las considera desafortunadas aunque acepta las disculpas.

Corberán ha reconocido que no teme por su futuro ya que es una decisión que no depende de él mismo. Asimsimo se ha referido a su relación con la plantilla, destacando la implicación de los jugadores.

El entrenador valencianista ha apuntado que no le consta desconfianza por parte de la propiedad hacia su persona.