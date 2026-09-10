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Clayderman, Mozart o Haendel, los conciertos del Ateneo hasta final de año

El Ateneo Mercantil de Valencia presenta serie de conciertos que serán interpretados por la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, bajo la dirección artística y musical de Juan Antonio Ramírez. De esta manera, la primera cita llegará con una velada dedicada a uno de los pianistas más populares y reconocibles del panorama internacional: Richard Clayderman. Un concierto que propone un recorrido por las melodías que han emocionado a varias generaciones y que han convertido al artista francés en un referente de la música melódica.

Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, el próximo viernes 6 de noviembre de 2026, la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo presenta una de las grandes obras maestras de la historia de la música: el Réquiem en re menor, K. 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, su última composición y una de las páginas más emblemáticas del repertorio sinfónico-coral.

Como antesala de la Navidad, la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo presentará por segunda vez en el Teatro Ateneo, El Mesías de Georg Friedrich Haendel, una de las obras más célebres y representativas del repertorio barroco.

Hay pocas maneras mejores de comenzar un nuevo año que hacerlo con música. La Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, regresa al Teatro Ateneo con su Gran Concierto de Año Nuevo, una de las citas más festivas y esperadas de la temporada musical en Valencia y que está inspirado en la gran tradición del Concierto de Año Nuevo de Viena.