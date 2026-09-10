Última hora Muere a los 81 años Artur Heras, figura fundamental de la modernización del arte valenciano

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Fallece Artur Heras, el artista exponente del pop art en España

El artista setabense Artur Heras ha fallecido a los 81 años de edad.

Heras inició su camino en el arte en una época en la que el camino del arte, en España, era un camino de cabras. Lejos de asustarse, escogió como mentores a algunas figuras de las vanguardias con las que simpatizaba, y así aprendió del dadaísmo, del constructivismo, del expresionismo abstracto, de la nueva figuración o del pop.

Algunas constantes de su obra fueron la experimentación con los códigos de representación y los soportes, los juegos literarios y de lenguaje y una lectura irónica de la historia del arte.

En paralelo a su actividad como artista, y con el mismo rigor e independencia, Heras dirigió entre 1980 y 1995 la Sala Parpalló, un espacio dedicado a la divulgación de destacados creadores del panorama internacional y artistas noveles que fue una luminosa referencia en la ciudad de Valencia.

Ha expuesto en la Fundación Joan Miró de Barcelona y en el IVAM de Valencia. La Universitat de València le dedicó un gran muestra en homenaje al trabajo desarrollado a lo largo de décadas en diferentes lenguajes, pintura, escultura o diseño gráfico.