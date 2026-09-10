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La Generalitat captura más de 5.300 jabalíes en diferentes comarcas valencianas

La Generalitat Valenciana ha presentadi su plan de choque contra la plaga de jabalíes.

El Gobierno autonómico ha capturado más de 5.300 jabalíes en su plan de choque para hacer frente la sobrepoblación de esta especie y para reducir el riesgo de expansión de la peste porcina africana.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha presentado, en Benicàssim, las líneas principales de este plan de choque, que ha contado la colaboración de los cazadores, la instalación de jaulas y un despliegue de medios técnicos, humanos y logísticos coordinado con la empresa pública Vaersa.