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El Mediterráneo supera los registros de temperatura durante el verano

El mar Mediterráneo ha alcanzado un nuevo récord de temperatura superficial después de encadenar 36 días consecutivos con una media igual o superior a los 28 grados.

La racha se extendió desde el 5 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2026, cuando la temperatura media todavía se situaba en 28 grados. El nuevo registro supera ampliamente el anterior récord de la serie analizada. Hasta ahora, el episodio más prolongado se había producido entre el 8 y el 22 de agosto de 2024, con 15 días consecutivos por encima de ese mismo umbral.

Una diferencia que confirma que el calentamiento observado durante el verano de 2026 no ha sido únicamente intenso, sino también extraordinariamente persistente.

Un Mediterráneo excepcionalmente cálido que puede favorecer una mayor evaporación y aumentar la cantidad de humedad disponible en la atmósfera, intensificar la sensación de calor en las zonas costeras y dificultar el descenso de las temperaturas nocturnas. Pero también afectar a los ecosistemas marinos.

Unos datos que prolongan así una racha sin precedentes en la serie analizada y confirman un verano excepcional en el Mediterráneo.