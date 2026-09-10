LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Mercado de Rojas Clemente culmina los trabajos de renovación energética

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado, este jueves, el edificio comercial del barrio del Botànic, con motivo de la finalización de las obras de mejora de la eficiencia energética.

La actuación en el Mercado de Rojas Clemente ha supuesto la modernización de la climatización, el alumbrado y las instalaciones de protección contra incendios.

Los trabajos han contado con una inversión de más de 700.000 euros.