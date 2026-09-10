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Pérez Llorca advierte a Sánchez de que no puede seguir discriminando a los valencianos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera que la visita que realiza este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la provincia de Alicante le sirva "para darse cuenta que no se puede seguir discriminando a esta tierra como está haciendo".

Estas declaraciones las ha efectuado durante la presentación del proyecto de ampliación del Hospital de Torrevieja, donde ha defendido que la actuación permitirá dotar al área de un hospital adaptado a las necesidades actuales y futuras de los municipios que integran el Departamento de Salud de Torrevieja.

La Generalitat Valenciana ampliará el Hospital de Torrevieja con 30.000 metros cuadrados más, 187 camas y 667 nuevos profesionales. Una de las mayores transformaciones de su historia con un proyecto de ampliación que supondrá una inversión superior a los 175 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana.